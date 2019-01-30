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Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов
15:28 30.01.2019 |
Компания SmartMetric, занимающаяся разработкой банковских карт с биометрической защитой, опубликовала данные исследования, проведенного Nilson Report. Согласно этим данным, за последние 12 месяцев по всему миру из-за мошенничества с платежными картами было потеряно 24,26 млрд долларов.
Лидером по размаху мошенничества с платежными картами являются Соединенные Штаты - на эту страну приходится 38,6% потерь от мошенничества, зарегистрированных в прошлом году.
Аналитики прогнозирует, что потери от мошенничества с платежными картами в ближайшие годы продолжат расти. Ожидается, что в течение следующих трех лет сумма увеличится почти на 10 млрд долларов.
Учитывая специализацию SmartMetric, неудивительно, что компания позиционирует карты с биометрической защитой - в частности, активируемые по отпечатку пальца, в качестве средства защиты от мошенничества. По словам разработчика, встроенный дактилоскопический сканер считывает и сопоставляет отпечаток пальца человека менее чем за секунду. Рынок карт с биометрической защитой растет: по прогнозу исследовательской компании Goode Intelligence, к 2023 году в мире будет использоваться 579 млн таких карт.
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