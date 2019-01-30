Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов.

Об этом сообщила генеральный директор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже топ-четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.

По словам Андреевой, это говорит о востребованности новейших платежных технологий и быстрой обучаемости украинцев.

В то же время, ссылаясь на исследование Mastercard, она отметила, что еще есть, пространство для роста.

"37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов. Только 38% представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи к оплате. По Европе в целом это более 60%", - добавила Андреева.

По ее словам, для улучшения этих показателей требуется как регуляция, так и развитие безналичных платежей.

"Увеличение инклюзии всего лишь на 10% принесет увеличение ВВП страны на 0,3%. Если говорить в абсолютны цифрах, то для Украины это 9,3 миллиарда гривень", - подчеркнула представитель Mastercard.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, доля безналичных операций с платежными картами в Украине по объему операций за январь-сентябрь 2018 года выросла до 44,3% с 39,3% по состоянию на начало года.