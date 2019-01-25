Норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре вырос на 0,66 п. п. до 16,18%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре вырос на 0,66 процентных пункта с 15,52% до 16,18%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в декабре увеличился на 4 374,6 млн гривен до 126,116 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) сократился с 20,43% до 19,83% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 11,23% до 10,41% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в декабре увеличилась с 61,76% до 68,66% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - снизилась с 94,17% до 93,52% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизилась с 104,72% до 99,12% (норматив - не менее 40%).

На начало 2018 года норматив достаточности регулятивного капитала составлял 16,10%.

В 2018 году норматив достаточности регулятивного капитала снизился с 16,25% до 16,18%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.