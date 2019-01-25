Все банки предоставляют информацию в кредитный реестр НБУ

По состоянию на 1 января 2019 все банки предоставляют информацию в кредитный реестр Национального банка, как это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк со своей стороны осуществляет постоянный контроль за выполнением банками требований действующего законодательства, регулирующего функционирование кредитного реестра, и проверяет актуальность предоставленных данных.

На сегодня в кредитном реестре НБУ имеется информация о более 80 тыс. заемщиках - физических (53,2 тыс.) и юридических (27,2 тыс.) лиц.

С 1 сентября 2018 банкам была предоставлена ​​возможность получать информацию из кредитного реестра НБУ.

С 1 января 2019 введено в действие требование подпункта 2 пункта 2 раздела I закона, согласно которым банки используют информацию из кредитного реестра для оценки кредитного риска.

После определения процедуры использования полученной из кредитного реестра информации банки смогут протестировать ее применение для оценки кредитного риска в течение тестового периода.

Национальный банк постоянно принимает меры, направленные на обеспечение своевременной актуализации технических вопросов функционирования кредитного реестра.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.