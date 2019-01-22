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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышение комиссий
14:41 22.01.2019 |
Европейская комиссия (ЕК) во вторник оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за искусственное завышение комиссий за обработку трансграничных операций по дебетовым и кредитным картам в пределах Евросоюза, говорится в сообщении ведомства.
"Европейские потребители используют платежные карты каждый день, покупая продукты питания или одежду или совершая покупки в интернете. Правила MasterCard препятствовали поиску магазинами более выгодных условий, которые предлагают банки в других государствах-членах ЕС, и тем самым искусственно завышали стоимость карточных платежей, нанося вред потребителям и ритейлерам ЕС", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
При этом в сообщении ЕК отмечается, что штраф MasterCard был снижен на 10%, поскольку компания сотрудничала со следствием.
MasterCard в пресс-релизе приветствовала завершение давнего расследования, подчеркнув, что оно касалось "исключительно старой практики", которой она придерживалась меньше двух лет. "Изменение текущей деловой практики MasterCard не требуется", - говорится в документе.
Расследование Еврокомиссия в отношении платежных систем началось еще в 2013 году, двумя годами позже ведомство направило MasterCard уведомление о претензиях. В документе отмечалось, что правила MasterCard не дают банкам предлагать ритейлерам, расположенным в другом государстве Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), более низкие тарифы, чем те, которые действуют в таком государстве.
Еврокомиссия также утверждала, что MasterCard нарушала антимонопольное законодательство ЕС, "устанавливая искусственно завышенную минимальную стоимость обработки транзакций с использованием карт MasterCard, выпущенных в других регионах мира".
В 2017 году MasterCard ожидала, что штраф может составить до 1 млрд евро, но в декабре 2018 года зарезервировала под него $650 млн.
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