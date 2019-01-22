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«Приват» снова поменял юрлица на 739 АЗС
11:13 22.01.2019 |
Группа «Приват» в октябре-ноябре 2018 г. провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций. Об этом свидетельствует собственный enkorr анализ перечня юрлиц сети за период с сентября 2017 по ноябрь 2018 г.
Перерегистрация коснулась 739 АЗС «Привата» в 16 областях. 31 «старая» компания была заменена на 31 «новую», что были созданы преимущественно в 2018 г. Попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами «Авиас», ANP, Sentosa и прочие с сентября-октября 2017 г.
Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 143 станции (см. таблицу).
Напомним, предыдущая масштабная ротация компаний-операторов АЗС «Привата» проходила в сентябре 2017-го, тогда в нее были задействованы 715 станций и 30 новых юрлиц.
Также отметим, в конце 2018 года юрлиц, управляющих АЗС, также сменила сеть WOG («Центурион-Дистрибьюшин» сменила «Стиль Джобс») и KLO («Коверс Линк» сменила «Техносаликс»).
Как сообщал enkorr, в 2016 г. Антимонопольный комитет начал расследование относительно злоупотреблений со стороны АЗС группы «Приват». В июле 2018 г. он составил предварительные выводы, согласно которым операторов АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г. В случае «Укрнафты» - это 2,69 млрд грн.
Предварительные выводы были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование.
Тогда он сообщил, что по одному из исков компаний «Привата» судья Административного суда Киева уже запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути. Всего, по данным enkorr, было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов, а ПАО «Укрнафта» потребовала через суд уничтожить часть материалов антимонопольного расследования.
Справка enkorr
На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
Список юрлиц сети АЗС группы «Приват» до и после октября 2018 г.:
|
Область
|
Оператор АЗС с сентября 2017 по октябрь 2018
|
Оператор АЗС с октября 2018
|
Количество АЗС, шт
|
Днепропетровская
|
Алеант Компани
|
Титан Прайд
|
24
|
Днепропетровская
|
Мавибонд Консалтинг
|
Микс Оил
|
12
|
Днепропетровская
|
Элунда
|
Марселлус
|
10
|
Днепропетровская
|
Арлас
|
Нексис Плюс
|
9
|
Днепропетровская
|
Лонтаун
|
Ника Платинум
|
17
|
Днепропетровская
|
Смартхолд Компани
|
Октан О
|
34
|
Днепропетровская
|
ОПТ-Фортуна
|
Лидер Ойл Плюс
|
18
|
Днепропетровская
|
Милан Инвест
|
Андал Прайм
|
19
|
Донецкая
|
Альбиленд Инвест
|
Марин-Инвест
|
9
|
Житомирская
|
Солард Полисся
|
Селлинг-Оил
|
31
|
Житомирская
|
Фортуна Сити Торг
|
Барнетта-Торг
|
30
|
Ивано-Франковская
|
НК Престиж
|
НК Болония
|
12
|
Ивано-Франковская
|
НК Диамант
|
НК Мадейра
|
11
|
Кировоградская
|
Венте-Оил
|
Лик-Таун
|
39
|
Львовская
|
Эрида-Стандарт
|
Регион-Хол
|
41
|
Николаевская
|
Дювел
|
Тарлем
|
33
|
Одесская
|
Ойл Гарант
|
Октан Лимитед
|
43
|
Полтавская
|
Укртатнафтасервис
|
Марс 2018
|
44
|
Ривненская
|
Барот Ойл
|
Доминант Торг
|
18
|
Ривненская
|
Ариус Групп
|
Статус Ойл
|
21
|
Сумская
|
Арктур-С
|
Борей-С
|
23
|
Сумская
|
Веста-С
|
Веспер-С
|
18
|
Сумская
|
Денеб-С
|
Диэс-С
|
22
|
Тернопольская
|
Инвест-Петрол
|
Маранта Ойл
|
21
|
Харьковская
|
Фарси
|
Рефилл
|
51
|
Хмельницкая
|
Трейдинг Групп
|
Трансформ Трейд
|
22
|
Хмельницкая
|
Саллерс Групп
|
Нефтида-Лтд
|
24
|
Черниговская
|
Роял Старт
|
Мавекс Оил
|
7
|
Черниговская
|
Никта Флеш
|
Пальмира Оил
|
31
|
Черновицкая
|
Мактена
|
Эвиденс Трейд
|
10
|
Черновицкая
|
Капитела
|
Катлея
|
35
|
Всего по Украине:
|
31 «старое» юрлицо
|
31 «новое» юрлицо
|
739
|
|
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