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Базельский комитет по банковскому надзору смягчил требования по увеличению собственного капитала банков
09:06 15.01.2019 |
Организация при Банке международных расчетов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, опубликовала обновленные требования по нормам резервирования банков в рамках "Базеля III".
В пресс-релизе Базельского комитета, опубликованном 14 января 2019 г., отмечается, что требования по нормам резервирования банков снижены с 40% до 22%. Предыдущая версия рекомендаций была опубликована в январе 2016 г. и предполагала более высокие требования к собственному капиталу.
"Вступление в силу пересмотренных рекомендаций по оценкам приведет к средневзвешенному повышению общих требований к капиталу банков примерно на 22% по сравнению с нормами "Базеля 2,5". По сравнению с этим рекомендации, выпущенные в 2016 г., привели бы к средневзвешенному повышению требования примерно на 40%".
Среди обновления норм "Базеля III", опубликованных 14 января 2019 г., приведших к смягчению общих требований к собственному капиталу банков, - снижение требований к нормам резервирования в плане общего риска процентных ставок на 30%, а также на 50% - к валютным рискам.
В настоящее время в банковском секторе действуют нормы "Базеля 2,5", принятые в 2009 г. и включающие в себя ряд дополнений к модели "Базель II". Новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 г. в рамках свода рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, известных как "Базель III".
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