Американский Эксимбанк возобновляет сотрудничество с Украиной - посольство

Экспортно-импортный банк США после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной, сообщает посольство Украины в США.

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - написало украинское посольство в США в "Фейсбук" во вторник.

Посольство отмечает, что это решение позволит увеличить объем украинско-американской торговли, и "является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине".

"Посольство продолжит тесное сотрудничество с Эксимбанком США с целью реализации амбициозных украинско-американских проектов", - отмечается в сообщении.

"Это не только о новых возможностях экономического сотрудничества Украина - США. Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенности в неизменности ее курса",- отметил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в "Фейсбук".