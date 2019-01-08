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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Всемирного банка заявил о досрочной отставке

Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким досрочно покинет свой пост. Он занимал его больше шести лет, на должность Кима выдвинул предыдущий президент США Барак Обама. Причины ухода не раскрываются, он мог оставаться президентом банка до 2022 года.

О скорой отставке Джима Йонг Кима сообщила пресс-служба ВБ. "Для меня было большой честью работать президентом этого выдающегося учреждения полного людей, страстно увлеченных своим делом - искоренением крайней нищеты", - говорится в заявлении Кима.

По его словам, сейчас работа ВБ "важнее, чем когда-либо прежде, поскольку число бедных во всем мире растет, а проблемы с изменением климата, эпидемиями, голодом и беженцами становятся лишь серьезнее и сложнее".

Как сообщила британская Guardian cо ссылкой на собеседников, близких к банку, увольнение - личное решение Кима. Как отмечается в пресс-релизе учреждения, уходящий президент после отставки перейдет в частную фирму и займется повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны.

Ни новое место работы Кима, ни должность при этом не называются. Кроме того, президент ВБ планирует вернуться в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации "Партнеры по здоровью".

Кто такой Джон Йонг Ким

Ким - ведущий специалист в области международного здравоохранения. Он родился в 1959 году в Сеуле и переехал с родителями в США в пятилетнем возрасте. По образованию - врач.

В 1991 году получил степень магистра в Медицинской школе Гарварда, в 1993-м - степень доктора в Гарвардском университете. С 2003 по 2005 годы он работал во Всемирной организации здравоохранения, главой департамента по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Он стал первым в истории президентом Всемирного банка азиатского происхождения. ​На пост главы банка его выдвинул в 2012 году тогдашний президент США Барак Обама. 1 июля 2012 года он вступил в должность, в сентябре 2016 года Кима переизбрали еще на пять лет.

Как отмечает Wall Street Journal, отставка Кима может спровоцировать борьбу между администрацией президента Дональда Трампа и критиками контроля США во Всемирном банке.

Кто будет руководить банком

После ухода Кима врио главы банка с 1 февраля станет исполнительный директор Кристалина Георгиева. Она гражданка Болгарии, работала в банке с 1993 по 2010 год на различных должностях, связанных главным образом со сферой экономики и устойчивого развития.

В 2004 году она стала директором и постпредом организации в России. Позднее Георгиева перешла в Международный банк реконструкции и развития, но в 2017 вернулась в ВБ, став его главным исполнительным директором.

По традиции президентами Всемирного банка становятся граждане США - крупнейшего акционера учреждения.

"Мы ценим службу Кима во Всемирном банке. Банк продолжит работу под умелым руководством Кристалины Георгиевой как временного президента, - заявил представитель минфина США. - Министр с нетерпением ожидает начала совместной работы со своими коллегами по выборам нового руководителя".

Почему Всемирный банк контролируют США

С момента образования Всемирного банка после Второй мировой войны пост президента занимали граждане США, в то время как во главе Международного валютного фонда оказывались выходцы из Европы.

Развивающиеся страны в прошлом не раз критиковали установившийся порядок, а представители стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) в 2012 году намеревались выдвинуть альтернативного единого кандидата на пост главы Всемирного банка.

Три бывших главных экономиста Всемирного банка - Франсуа Буржиньон, Николас Стерн и Джозеф Стиглиц - предлагали покончить с "монополией" США при назначении и управлении этой организацией.

Всемирный банк и Международный валютный фонд были созданы на конференции в Бреттон-Вудс в 1944 году в качестве инструментов управления международной торговлей в послевоенный период.

Сейчас Всемирный банк занимается организацией финансовой и технической помощи развивающимся странам. 189 стран - акционеры ВБ и члены организации. Они представлены советом управляющих - высшим органом, принимающим решения и определяющим политику банка.

По традиции президентом банка становится гражданин США Президент избирается советом управляющих на пять лет.
 

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