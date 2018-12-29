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НБУ разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физлиц через третьих лиц
22:44 29.12.2018 |
Национальный банк разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физических лиц через третьих лиц при открытии счетов в банке.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ полагает, что это позволит оптимизировать систему идентификации и верификации физлиц, а также повысит финансовую инклюзию и доступность финансовых услуг.
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №159 от 28 декабря 2018 года.
Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
При открытии счета банки могут использовать идентификационные данных физлиц, полученные от другого банка через систему BankID НБУ.
При этом между банком, открывающим счет, и банком, который является абонентом-идентификатором, должен быть заключен соответствующий договор поручения.
Банки также могут поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям (резидентам) и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию физлиц.
Кроме того НБУ разрешил банкам перечислять средства в национальной валюте с текущего счета физического лица-резидента на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи физическим лицом-нерезидентом собственного имущества на территории Украины физическому лицу-резиденту, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности в Украине.
НБУ также отменил норму относительно предоставления физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в банк при открытии счета копии документа, подтверждающего взятие этого лица на учет в органе Пенсионного фонда.
Как сообщали Українські Новини, НБУ решил ввести международный номер банковского счета IBAN в 2019 году.
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