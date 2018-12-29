НБУ утвердил применение в Украине международного номера банковского счета IBAN

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил применение в Украине с 2019 года международного номера банковского счета (IBAN, от англ. - international bank account number), сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение зафиксировано постановлением правления НБУ "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине" №162 от 28 января 2018 года.

Согласно новому стандарту, действующие номера счетов для клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка. Как полагает НБУ, это упростит идентификацию плательщика и получателя средств, а также банка Украины, который обслуживает платежи, позволит избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах, и ускорит переводы средств.

Как отметил Нацбанк, с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля по 31 октября 2019 года банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями нового стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. В период с 1 апреля по 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN.

Кроме того, применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств, как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе трансграничных переводов. То есть, все переводы будут осуществляться исключительно с использованием IBAN.

По данным Нацбанка, применение нового стандарта позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, и будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации Системы электронных платежей (СЭП) центробанка.

Среди других преимуществ для клиентов банков - использования IBAN в будущем сделает возможным применение QR-кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

