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В ноябре поступления в ликвидируемые банки составили 506,6 млн гривен, - ФГВФЛ
11:23 28.12.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в ноябре сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 506,6 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 399,8 млн гривен - получена от продажи активов банков.
Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
В целом с начала года общая сумма поступлений составила 8 058,1 млн гривен.
Из них 6 153,2 млн гривен поступило от продажи активов банков, 1 345,3 млн гривен - от погашения кредитов, 464,5 млн гривен - от погашения ценных бумаг, 95,1 млн гривен - от аренды.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.
Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.
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