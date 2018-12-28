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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
В ноябре прибыль банков составила 5,2 млрд гривен
21:09 27.12.2018 |
В ноябре текущего года прибыль коммерческих банков составила 5,165 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
Доходы банков на конец ноября составили 180,433 млрд гривен, а расходы - 160,441 млрд гривен.
Таким образом, в январе-ноябре банки заработали 19,992 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.
В 2016 году убыток банков составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 декабря:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|ДОХОДЫ
|180 433
|100,0
|1.1
|Процентные доходы
|
|70,0
|1.2
|Комиссионные доходы
|46 223
|25,6
|1.3
|Результат от переоценки и от операций купли-продажи
|-1 524
|-0,8
|1.4
|Другие операционные доходы
|7 298
|4,0
|1.5
|Прочие доходы
|1 582
|0,9
|1.6
|Возврат списанных активов
|520
|0,3
|2
|РАСХОДЫ
|160 441
|100,0
|2.1
|Процентные расходы
|61 882
|38,6
|2.2
|Комиссионные расходы
|11 910
|7,4
|2.3
|Другие операционные расходы
|12 031
|7,5
|2.4
|Общие административные расходы
|47 058
|29,3
|2.5
|Прочие расходы
|1 466
|0,9
|2.6
|Отчисления в резервы
|21 705
|13,5
|2.7
|Налог на прибыль
|4 388
|2,7
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|19 992
|х
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