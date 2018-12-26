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НБУ внедрил новый инструмент капитализации банков с опцией списания/конверсии
19:05 26.12.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил внедрение нового инструмента капитализации банков со встроенной опцией списания/конверсии, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующая инициатива заложена в постановление правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке регулирования деятельности банков Украины" №148 от 22 декабря 2018 года, которое вступает в силу 27 декабря этого же года.
"Новый инструмент является долгосрочным: срок предоставления средств - не менее 50 лет, он предусматривает постепенную амортизацию в течение 15 лет до конечного срока погашения", - указано в сообщении.
Для включения инструмента в капитал банк обязан получить разрешение НБУ. Сначала такой инструмент будет включаться в капитал первого уровня (основной капитал) банка, а после введения новых требований к структуре капитала - в дополнительный капитал первого уровня.
По данным Нацбанка, основной характеристикой инструмента является способность поглощать убытки через конверсию или списание обязательств по такому инструменту за счет средств инвесторов банка, а не за счет средств кредиторов и государства.
Конверсию или списание обязательств по инструменту банк сможет осуществить в случае наступления триггерного события - снижения уровня достаточности капитала банка (без учета инструмента) ниже 6,25%.
Для осуществления конверсии средства за инструментом направляются на покупку простых акций банка, что позволит увеличить размер уставного капитала финучреждения. В случае списания обязательств по инструменту банк получит доход, который "поглотит" текущие убытки от его деятельности.
"Новый инструмент расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы, он является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано в 2020 году", - отмечается в сообщении.
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