WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei

Банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили предоставление услуг и финансирование китайской Huawei из-за юридических рисков, связанных с компанией, сообщает газета The Wall Street Journal.

HSBC принял решение о прекращении сотрудничества с Huawei еще в прошлом году после того, как банк и назначенный судом наблюдатель выявили подозрительные финансовые операции компании. HSBC стал одним из, по меньшей мере, четырех международных банков, которые руководители Huawei предположительно вводили в заблуждение по поводу связи со Skycom Tech - гонконгской компанией, работающей в Иране.

Кроме того, банк Standard Chartered прекратил сотрудничество с Huawei в связи с расследованием нарушения американских торговых санкций против Ирана, в рамках которого США добиваются выдачи из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Мэн задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря.

"Huawei, работающая в 170 странах, использует международные банки для управления денежными средствами, финансирования торговли, операций и инвестиций. Более десяти лет HSBC, Standard Chartered и Citigroup обеспечивали Huawei доступ к мировой финансовой системе", - отмечает WSJ. Эксперты полагают, что сведения WSJ нуждаются в проверке.

Третий ключевой банк - американский Citigtroup Inc. - продолжает предоставлять банковские услуги для Huawei за пределам США.

Huawei основана в 1987 г., является одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний.