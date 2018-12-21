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WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei
12:32 21.12.2018 |
Банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили предоставление услуг и финансирование китайской Huawei из-за юридических рисков, связанных с компанией, сообщает газета The Wall Street Journal.
HSBC принял решение о прекращении сотрудничества с Huawei еще в прошлом году после того, как банк и назначенный судом наблюдатель выявили подозрительные финансовые операции компании. HSBC стал одним из, по меньшей мере, четырех международных банков, которые руководители Huawei предположительно вводили в заблуждение по поводу связи со Skycom Tech - гонконгской компанией, работающей в Иране.
Кроме того, банк Standard Chartered прекратил сотрудничество с Huawei в связи с расследованием нарушения американских торговых санкций против Ирана, в рамках которого США добиваются выдачи из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Мэн задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря.
"Huawei, работающая в 170 странах, использует международные банки для управления денежными средствами, финансирования торговли, операций и инвестиций. Более десяти лет HSBC, Standard Chartered и Citigroup обеспечивали Huawei доступ к мировой финансовой системе", - отмечает WSJ. Эксперты полагают, что сведения WSJ нуждаются в проверке.
Третий ключевой банк - американский Citigtroup Inc. - продолжает предоставлять банковские услуги для Huawei за пределам США.
Huawei основана в 1987 г., является одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний.
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