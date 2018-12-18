В 2019 году Фонд полностью рассчитается с НБУ

В течение 2018 года Фондом были погашены долговые обязательства перед Национальным банком и Министерством финансов на сумму 5,88 млрд грн.

В Фонде отметили, что из этой суммы: 4,88 млрд грн - по кредитам НБУ и впервые было осуществлено досрочное погашение 1 млрд грн по векселям Минфина.

На начало декабря этого года остаток задолженности по полученным Фондом кредитам составляет 72,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн - остаток задолженности по кредиту Нацбанка и 70,7 млрд грн - по кредитам Минфина, из которых 12,1 млрд грн - начисленные проценты.

"Уже в 2019 году Фонд планирует полностью рассчитаться с НБУ и продолжить досрочное погашение своих обязательств перед Минфином", - заявили в Фонде.