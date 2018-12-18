Нацбанк хочет создать реестр публичных лиц

«У нас проведена серьезная работа и она еще не закончилась. Мы договорились, что будем создавать такой реестр - «базу обмена информацией» совместно в НАБУ», - заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Она уточнила, что ни в одной стране мира не существует исчерпывающего перечня публичных лиц. «Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходила максимально полно», - сказала Катерина Рожкова.

Например, в Украине существует система электронного декларирования, которую банки могут интегрировать в свои системы и использовать для идентификации клиентов.

«Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся в НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене», - пояснила первый замглавы НБУ.

При этом Катерина Рожкова уточнила, что на 100% полагаться на информацию из какой-либо базы нельзя. «Нет ответственного органа, который бы отвечал за наполнение этой базы на постоянной основе, поэтому могут быть несоответствия. Финальное решение все равно остается за банками», - сказала она.