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Нацбанк хочет создать реестр публичных лиц
20:18 17.12.2018 |
«У нас проведена серьезная работа и она еще не закончилась. Мы договорились, что будем создавать такой реестр - «базу обмена информацией» совместно в НАБУ», - заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.
Она уточнила, что ни в одной стране мира не существует исчерпывающего перечня публичных лиц. «Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходила максимально полно», - сказала Катерина Рожкова.
Например, в Украине существует система электронного декларирования, которую банки могут интегрировать в свои системы и использовать для идентификации клиентов.
«Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся в НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене», - пояснила первый замглавы НБУ.
При этом Катерина Рожкова уточнила, что на 100% полагаться на информацию из какой-либо базы нельзя. «Нет ответственного органа, который бы отвечал за наполнение этой базы на постоянной основе, поэтому могут быть несоответствия. Финальное решение все равно остается за банками», - сказала она.
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