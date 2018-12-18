НБУ в 2019 осуществит вторую оценку устойчивости банков и завершит разработку нового норматива

Национальный банк в 2019 осуществит вторую оценку устойчивости банков и завершит разработку нового норматива для банков.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передают Українські Новини.

Национальный банк планирует в 2019 году ряд регуляторных изменений для банков.

Национальный банк обнародует проект положения с описанием методологии расчета нового норматива ликвидности "коэффициент чистого стабильного фондирования" (net stable funding ratio - NSFR), внедрение которого в тестовом режиме ожидается в начале 2020 года, а также проект положения, которым внедряются подходы к определению структуры и достаточности регулятивного капитала.

Также будет изменен подход к оценке кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ).

Планируется повысить лимит для корпоративных кредитов, которые могут оцениваться на групповой основе для определения кредитного риска (пруденциальных резервов), с 2 млн гривен до 5 млн гривен.

Расходы банков на сопровождение относительно малых по размеру кредитов снизятся, как и объем кредитного риска по таким кредитам.

В итоге это окажет положительное влияние на возможности банков по кредитованию МСБ.

В 2019 году также будет проведена вторая ежегодная оценка устойчивости банков и завершена оценка банков в соответствии с методологией SREP.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что банкам необходимо работать над срокам фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами.