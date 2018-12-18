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Банкам необходимо работать над сроками фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами, - НБУ
16:07 17.12.2018 |
Национальный банк констатирует, что банкам необходимо работать над сроками фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами.
Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передают Українські Новини.
Нацбанк подчеркивает, что для уменьшения рисков для финансовой стабильности, а также усиления собственной эффективности банкам необходимо работать в нескольких направлениях.
Во-первых, необходимо уменьшать уровень долларизации кредитных портфелей, поскольку он все еще остается высоким, что значительно увеличивает кредитные риски банков в случае девальвации гривны.
Во-вторых, существенная проблема банков - значительные различия между сроками предоставленных кредитов и привлеченных депозитов, что создает системный риск для банковского сектора.
Банки должны увеличить долю срочных депозитов и сроки, на которые они привлекают средства от населения и бизнеса.
В-третьих, ряд банков имеют недостаточный запас капитала на случай наступления кризиса.
Такие банки получили требование увеличить запас капитала или провести реструктуризацию балансов и операционной деятельности.
Кроме того, остаются актуальными рекомендации, обнародованные Национальным банком в предыдущем отчете.
В частности, рекомендовано активизировать работу с неработающими кредитами, улучшить управление или продать непрофильные активы, приобретенные во время кризиса.
Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует прибыльность банков по итогам 2018 и 2019 годов.
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