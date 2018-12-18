Банкам необходимо работать над сроками фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами, - НБУ

Национальный банк констатирует, что банкам необходимо работать над сроками фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передают Українські Новини.

Нацбанк подчеркивает, что для уменьшения рисков для финансовой стабильности, а также усиления собственной эффективности банкам необходимо работать в нескольких направлениях.

Во-первых, необходимо уменьшать уровень долларизации кредитных портфелей, поскольку он все еще остается высоким, что значительно увеличивает кредитные риски банков в случае девальвации гривны.

Во-вторых, существенная проблема банков - значительные различия между сроками предоставленных кредитов и привлеченных депозитов, что создает системный риск для банковского сектора.

Банки должны увеличить долю срочных депозитов и сроки, на которые они привлекают средства от населения и бизнеса.

В-третьих, ряд банков имеют недостаточный запас капитала на случай наступления кризиса.

Такие банки получили требование увеличить запас капитала или провести реструктуризацию балансов и операционной деятельности.

Кроме того, остаются актуальными рекомендации, обнародованные Национальным банком в предыдущем отчете.

В частности, рекомендовано активизировать работу с неработающими кредитами, улучшить управление или продать непрофильные активы, приобретенные во время кризиса.

Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует прибыльность банков по итогам 2018 и 2019 годов.