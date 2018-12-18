НБУ прогнозирует прибыльность банковского сектора по итогам 2018 и 2019

Национальный банк прогнозирует прибыльность банковского сектора по итогам 2018 и 2019 годов.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передают Українські Новини.

"После четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль - 14,8 млрд гривен по результатам десяти месяцев текущего года. К концу года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. Главные драйверы этого - рост операционных доходов и снижение отчислений в резервы", - говорится в нем.

В течение 2019 банковский сектор будет оставаться прибыльным, хотя существует давление на процентную маржу: в условиях общего роста процентных ставок в экономике и конкуренции за депозиты стоимость фондирования банков возрастет.

Главным же риском для прибыльности сектора на данный момент является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков.

Как сообщали Українські Новини, в октябре текущего года прибыль коммерческих банков составила 3,890 млрд гривен.

В 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.

Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.