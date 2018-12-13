Финансовые новости
- |
- 13.12.18
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Morgan Stanley переведет операции по торговле акциями и валютой из Москвы в Лондон
16:18 13.12.2018 |
Банк Morgan Stanley переводит валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями из московского в лондонский офис, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе банка.
"Банк оптимизирует операционную модель на российском рынке и переводит валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в лондонский офис. Инвестиционно-банковское подразделение продолжит функционировать в обычном режиме. Morgan Stanley, как и прежде, привержен российскому рынку и сохраняет свое присутствие в Москве", - говорится в сообщении.
Модификация операционной модели российского офиса не окажет влияния на деятельность банка в сфере инвестиционного банкинга и сделок на рынках капитала в РФ, подчеркивают в банке.
Для обеспечения максимальной эффективности и прибыльности операционной деятельности банк регулярно осуществляет анализ деятельности по всем бизнес-направлениям и рынкам присутствия. Недавний анализ показал изменение природы профиля расходов и доходов бизнеса в России, по большей части ввиду снижения клиентской активности, сообщили в банке.
"Реструктуризация присутствия бизнес-подразделений банка на российском рынке является обоснованным решением для обеспечения максимальной операционной эффективности бизнеса ввиду снижения клиентской активности, которая была вызвана рядом причин, включая санкции", - говорится в сообщении.
Банк устанавливает связи со сторонними брокерами и агентами для реализации определенных бизнес-задач и возможности продолжить предлагать российские продукты на международном рынке, добавили в банке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах «Газпрома» в Европе
|НБУ с 2019г будет регулировать уровень ликвидности 14-дневными депосертификатами и кредитами рефинансирования
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
|Начнется ли 15 декабря новая эскалация на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 13.12.18
|Morgan Stanley переведет операции по торговле акциями и валютой из Москвы в Лондон
|Рекордный урожай укрепил курс гривни
|Керченский кризис не повлиял на валютный рынок
|Евро стабилен 13 декабря в ожидании пресс-конференции Драги
|НБУ с 2019г будет регулировать уровень ликвидности 14-дневными депосертификатами и кредитами рефинансирования
Это интересно
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей