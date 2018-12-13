Акции Commerzbank и Deutsche Bank выросли на фоне новых слухов о переговорах по слиянию банков

Власти Германии оценивают возможность слияния двух крупнейших немецких банков, в обсуждении возможных вариантов сделки принимают участие министр финансов ФРГ Олаф Шольц и главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

Об этом в среду, 12 декабря, со ссылкой на неназванные источники сообщило агентство Bloomberg, отметив, что переговоры все еще находятся на предварительной стадии. По данным источников агентства, стороны "оценивают конкретные возможности правительства Германии в содействии слияния банков".

На этом фоне котировки Deutsche Bank на Франкфуртской фондовой бирже выросли на 8%, акции Commerzbank прибавили 6,1%.

Слухи о возможном слиянии Deutsche Bank и Commerzbank распространяются на протяжении нескольких лет. Cообщения о возможности проведения данного слияния появлялись в 2016 г.

Новым элементом в появляющихся в последнее время сообщениях в СМИ по поводу сделки являются сообщения об участии в переговорах членов правительства ФРГ. 8 декабря 2018 г. журнал Focus также сообщил о том, что слияние крупнейших немецких банков обсуждается участием руководства банков и министров.