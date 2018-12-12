Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн

Американская компания FFN впервые успешно провела аукцион по продаже пула кредитов трех банков-банкротов, которые находятся в залоге НБУ. Сумма сделки составила 130 млн грн, сообщил LIGA.net источник в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

В аукционе, состоявшемся 12 декабря, принимало участие 7 потенциальных покупателей. Торги проходили по системе голландского аукциона. Стартовая цена составляла 235 млн грн. Пул активов был куплен за 2,3% от номинальной стоимости, уточнил собеседник.

Пул состоял из 35 кредитов Дельта Банка, Еврогазбанка и Активбанка. Среди наиболее привлекательных активов, по данным Фонда: оборудование для солнечной энергетики в Николаевской области, земельные участки в Киевской области, оборудование агропредприятия, в частности, для семенного завода в Ровенской области.

Изначально торги должны были пройти 8 ноября, но они не состоялись из-за технического сбоя. По информации источников LIGA.net, в электронном интерфейсе, предоставленном FFN, некорректно работала кнопка, с помощью которой участники акциона должны были сделать ставку.

Результаты аукциона были аннулированы.

Осенью прошлого года торги на американских площадках FFN и DebtX не состоялись из-за отсутствия спроса среди покупателей.