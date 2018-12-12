Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн
17:52 12.12.2018 |
Американская компания FFN впервые успешно провела аукцион по продаже пула кредитов трех банков-банкротов, которые находятся в залоге НБУ. Сумма сделки составила 130 млн грн, сообщил LIGA.net источник в Фонде гарантирования вкладов физлиц.
В аукционе, состоявшемся 12 декабря, принимало участие 7 потенциальных покупателей. Торги проходили по системе голландского аукциона. Стартовая цена составляла 235 млн грн. Пул активов был куплен за 2,3% от номинальной стоимости, уточнил собеседник.
Пул состоял из 35 кредитов Дельта Банка, Еврогазбанка и Активбанка. Среди наиболее привлекательных активов, по данным Фонда: оборудование для солнечной энергетики в Николаевской области, земельные участки в Киевской области, оборудование агропредприятия, в частности, для семенного завода в Ровенской области.
Изначально торги должны были пройти 8 ноября, но они не состоялись из-за технического сбоя. По информации источников LIGA.net, в электронном интерфейсе, предоставленном FFN, некорректно работала кнопка, с помощью которой участники акциона должны были сделать ставку.
Результаты аукциона были аннулированы.
Осенью прошлого года торги на американских площадках FFN и DebtX не состоялись из-за отсутствия спроса среди покупателей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
|Гройсман распорядился продавать лес только через е-аукционы
|Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»
|Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС в среду продолжил топтаться в «красной зоне»
|Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн
|Депозитные ставки для физлиц 12.12.18
|С нового года население сможет сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в банки, - НБУ
|В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.12.18
Это интересно
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти