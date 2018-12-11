НБУ договорился с китайской UnionPay о выпуске платежных карт

Национальная платежная система Украинский платіжний простір (НПС Простір) и UnionPay International, крупнейшая международная платежная система в мире по количеству эмитированных платежных карточек, заключили договор об эмиссии ко-бейджингових карточек. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Соответствующий документ в Пекине сегодня подписали председатель НБУ Яков Смолий и генеральный директор UnionPay International Цай Цзяньбо. В НБУ напомнили, что в ноябре этого года UnionPay International вышла на украинский рынок и стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой.

Это первый ко-бейджинговий проект в истории украинской национальной платежной системы. Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств сторон, а ее целью является партнерское развитие продуктов обеих платежных систем. Эмиссия кобейджингових карточек Простір и UnionPay начнется после достижения непосредственных договоренностей с заинтересованными банками-эмитентами.

Как отметил глава НБУ Яков Смолий, этот проект будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации НПС Простір, а также поможет расширить технологические возможности карточек украинской системы и предложить пользователям новые интересные продукты.

"Мы считаем, что подписание договора об эмиссии кобейджингових карточек с UnionPay International является взаимовыгодным для обеих сторон. Это позволит китайской платежной системе быстро запустить в Украине эмиссию платежных карт, которые будут работать во всей платежной инфраструктуре на территории нашей страны, а национальной платежной системе - поддержать функционал трансграничных операций", - подчеркнул Яков Смолий.

Ко-бейджинг карты - это карты, которые совмещают платежные технологии и логотипы двух платежных систем и принимаются в платежной инфраструктуре этих систем, что позволяет значительно расширить сеть использование такого совместного продукта.

UnionPay International - дочерняя компания China UnionPay. Имеет более чем 2 тыс. партнеров по всему миру. Она дает возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 171 странах и регионах мира. Эмиссию карточек UnionPay осуществляет в 51 стране и регионе мира.

НПС Простір - это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком Украины, расчеты в которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины.

На сегодня участниками системы является национальный оператор почтовой связи Укрпочта и 50 банков. Общее количество платежных карт системы составляет более 600 тыс. шт.

С применением платежных карточек НПС Простір за прошлый год осуществлено 10,7 млрд операций на сумму 16,3 млрд грн.

В последние годы НПС Простір значительно расширил свою сеть приема - сегодня инфраструктура приема платежных карточек национальной платежной системы составляет почти 95% от всей терминальной сети в Украине.