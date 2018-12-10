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Суд снял арест с имущества Проминвестбанка
09:46 10.12.2018 |
Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.
"4 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО "Проминвестбанк", признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа Киева от 20 сентября об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда от 5 сентября по заявлению ООО "Приватофис", - говорится в нем.
6 декабря этим же судом была удовлетворена жалоба Проминвестбанка и отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.
Как сообщали Українськi Новини, Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
Киевский Апелляционный суд 19 ноября частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил постановление частного исполнителя о запрете банку проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
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