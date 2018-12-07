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SWIFT запустила собственную платежную блокчейн-систему
12:21 07.12.2018 |
Межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT запустила собственную платежную блокчейн-систему, сообщает Verdict.
Компания внедряет систему блокчейн для решения проблем с задержкой платежей в результате банковских ошибок.
SWIFT обнаружила, что почти 10% платежей, отправленных через ее собственную платформу, фиксировали такие задержки.
"Мы знаем, что существуют некоторые платежи, которые плохо отформатированы или в них отсутствует какая-либо информация. Вместо того, чтобы исправлять это позже в цепочке и задерживать оплату, мы стараемся предусмотреть как можно больше этих вопросов (с предварительной проверкой), чтобы платежи можно было обрабатывать быстрее", - сказал Люк меранти (Luc Meurant), маркетинговый директор SWIFT.
В тестировании продукта будут участвовать 14 крупных банков, в том числе Bank of China, JPMorgan и Deutsche Bank. Переход на блокчейн-технологию означает, что Swift сможет более эффективно конкурировать с RippleNet, однако технологии, используемые этими компаниями, существенно отличаются.
Проект SWIFT напоминает межбанковскую информационную сеть JPMorgan Chase (IIN) - систему, основанную на корпоративной блокчейн-платформе Quorum на базе Etherium. Тестовый запуск IIN состоялся почти месяц назад. Ожидается, что новая межбанковская сеть JPMorgan будет иметь 300 тыс. транзакций в сутки.
Для SWIFT, который сейчас обслуживает 14,5 млн трансграничных переводов в день, эти ожидания могут быть выше. Если его блокчейн-проект будет иметь такую же пропускную способность, как текущая система, то это будет гораздо больше, чем может предложить IIN.
Как сообщалось ранее, одна из крупнейших мировых платежных систем Visa интегрирует разработки Hyperledger Fabric перед коммерческим запуском своего собственного блокчейн-сервиса для корпоративных платежей в первом квартале 2019 года.
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