Реально независимых наблюдательных советов нет ни в одном банке, - НБУ

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время III Международного форума корпоративных директоров сообщила, что на сегодня наблюдательные советы 19 банков до сих пор не укомплектованы независимыми директорами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию НБУ в Facebook.

В то же время, отметила Рожкова, реально независимых наблюдательных советов нет пока ни в одном банке.

Она объяснила, что проблема назначения независимых директоров связана с отсутствием в банковском секторе соответствующих специалистов.

"Сегодня независимый директор уже становится профессией, которой нужно обучать. Те банки, которые назначили независимых директоров, как правило, наделяют их функцией переговоров с Национальным банком, а не функцией построения корпоративной структуры внутри организации. Кроме независимых членов наблюдательных советов, высоким стандартам управления нужно также обучать собственников и менеджмент банков, поскольку этот вопрос заключается в большей степени в ментальных изменениях", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что с января 2018 года действует закон, который устанавливает требование к минимальному количеству независимых директоров в наблюдательных советах всех коммерческих банков, кроме государственных.