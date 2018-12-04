Финансовые новости
- |
- 04.12.18
- |
- 21:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ПриватБанк повысил сумму исковых требований к экс-владельцам до $3 млрд, юрисдикцию производства определит Апелляционный суд Англии
15:13 04.12.2018 |
Сумма исковых требований ПриватБанка (Киев) к экс-владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову в настоящее время составляет около $3 млрд, сообщается на веб-сайте финучреждения.
"Банк заявляет, что мошеннические действия (экс-собственников - ИФ) нанесли ущерб (ПриватБанку - ИФ) на сумму $1,9 млрд, плюс проценты (ежедневно начисляется около $500 тыс.), и остается уверенным, что в конечном счете ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона", - указанно в сообщении.
ПриватБанк напоминает, что речь идет о мошеннических действий экс-собственников в отношении кредитов на сумму $1,9 млрд, которые были использованы для осуществления авансовых платежей шести компаниям-ответчикам по "мнимыми" договорам поставки, в том числе $1,8 млрд были выведены через три английские компании.
"Решение суда от 23 ноября фиксирует выводы судьи о том, что "у истца нет никаких сложностей с доведением факта мошеннических действий, в достаточном объеме для судебного разбирательства ... доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах ... Существует очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей поставщикам ... Именно искусственная сложность этой схемы указывает на наличие мошеннических действий", - отмечает ПриватБанк.
Истец напоминает, что судя Высокого суда Лондона предоставил ему разрешение на обжалование решения первой инстанции. ПриватБанк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.
Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.
Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.
Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц.
И.Коломойского и Г.Боголюбова в июле оспорили применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка, обосновав свою жалобу поданным в украинский суд иском о клевете со стороны бывшего главы финучреждения Александра Шлапака.
Ранее, в конце 2017 года, некое лицо, именуемое в производстве как "Лицо_1", подало иск в Печерский райсуд Киева к ПриватБанку. Истец потребовал признать недостоверным, и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию, следующее заявление А.Шлапака во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в июле 2017 года: "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет - ИФ) с превышением полномочий".
Речь идет от о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.
Юристы Hogan Lovells (Великобритания), представляющие интересы ПриватБанка в Высоком суде Лондона тогда сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что указанный иск в Украине, скорее всего, был подан именно с целью лишить юрисдикции суд Лондона, а не получения компенсации за причиненный ущерб.
В Hogan Lovells при этом отметили, что иск ПриватБанка включает заявление, что экс-акционеры финучреждения незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств указанным компаниям.
Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.
Высокий суд Лондона по итогам заседания 23 ноября 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иска ПриватБанка (Киев) к К.Коломойскому и Г.Боголюбову, а также связанным с ними компаниям.
Суд при этом сохранил в силе принятое в декабре 2017 года решение о всемирном аресте активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и шести связанных с ними компаний на сумму более $2,5 млрд.
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Больные места Гриценко. Есть ли шанс избавиться от реноме «главкома диванных войск»
|Как регионалы кинули Александра Ефремова
|Сколько шансов у россиян пробить сухопутный коридор в Крым
|Курс доллара на межбанке 3 декабря немного откатили, но ждут взлета уже завтра
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 4 декабря еще немного снизился
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 60,7 млн гривен и валютные - на $1,5 млн и €111 тыс.
|Депозитные ставки для физлиц 04.12.18
|Colliers прогнозирует снижение вакантности офисов в Киеве до 5% в 2019г и бум нового предложения в 2021г
|ПриватБанк повысил сумму исковых требований к экс-владельцам до $3 млрд, юрисдикцию производства определит Апелляционный суд Англии
|США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют
Это интересно
|Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
|Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы
|Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод
|Facebook рассматривала возможность продавать данные пользователей
|Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов
|Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году