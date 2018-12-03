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НБУ упростил условия экстренной поддержки ликвидности банков
14:57 03.12.2018 |
Для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк облегчил доступ банков к экстренной поддержке ликвидности.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Упрощенная процедура заключения генерального договора будет способствовать уменьшению временных и финансовых затрат банков.
Утверждены следующие изменения: отменены требования о предоставлении банком финансовой модели развития; отсрочено требование о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите (ранее - уже на этапе заключения генерального договора с Национальным банком); отменены требования о предоставлении отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юридических лиц на этапе заключения генерального договора; продлен срок действия отчета об оценке имущества с 3 до 6 месяцев до дня представления в Национальный банк; сокращено время проверки соответствия субъектов оценочной деятельности установленным критериям.
Кроме того, обновленной процедурой определены признаки неприемлемости недвижимого имущества для передачи в залог Национальному банку.
Это, в частности, недвижимое имущество за пределами областных и районных центров (кроме целостных имущественных комплексов, объектов производственной или складской недвижимости), незастроенные земельные участки за пределами Киева, Днипра, Одессы, Харькова и Львова, убыточные имущественные комплексы и недвижимость, эксплуатация которой не приносит доход.
Неприемлемой также будет считаться недвижимость, характеристики которой не соответствуют данным в технической документации, объекты в аварийном состоянии и тому подобное.
Национальный банк также установил критерии соответствия для страховых компаний, страхующих имущество, находящееся в залоге по кредитам Национального банка.
Это, в частности, отсутствие в течение последних двух лет нарушений требований законодательства, рентабельная деятельность и наличие перестраховочного покрытия рисков в ведущих международных компаниях.
К тому же такие страховые компании должны быть не связанными с банком-заемщиком лицами, а доля полученных ими страховых платежей по операциям по страхованию кредитных и финансовых рисков не должна превышать 5% общего объема страховых платежей по итогам последнего отчетного года.
Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка № 128 от 27 ноября 2018 "Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков".
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк обнародовал Стратегию макропруденциальной политики.
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