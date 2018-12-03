НБУ в ноябре применил к 3 банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил меры воздействия к трем банкам.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Меры воздействия применены к:

"Райффайзен Банку Аваль" в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций;

"Мисто Банк" оштрафован на 4,226 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в регулярном в течение короткого срока снятии клиентами со своих счетов наличных средств на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов, а также - в переводе со счета клиента в пользу юридических лиц с признаками фиктивности средств по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты "мусорных" ценных бумаг, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки и раз.

В то же время Укрсоцбанк оштрафован на 30,454 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, и которые фигурируют в уголовных процессах и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга.

Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.