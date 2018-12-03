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НБУ одобрил электронный документооборот в банковской системе
11:22 03.12.2018 |
Национальный банк сделал доступным электронный документооборот в банковской системе благодаря утверждению правил применения перечня документов, образующихся в деятельности регулятора и банков.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Правила содержат 13 разделов вместо 19.
Они стали вдвое короче: благодаря систематизации и унификации статей, а также устранению дубляжа и удалению неактуальных видов документов - с 1 296 статей старой версии Правил в принятом документе осталось 600 статей.
Правила традиционно определяют: организацию пополнения Национального архивного фонда в соответствии с Законом Украины "О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях"; виды документов, создаваемых в ходе деятельности Национального банка и банков; сроки их хранения независимо от вида носителя, на котором они составлены (бумажный или электронный).
Кроме того, применение новых правил также будет способствовать уменьшению затрат на формирование и хранение документов в Национальном банке и банках.
Новый документ, утвержденный постановлением правления Национального банка №130 от 27 ноября 2018 года, вступит в силу с 1 января 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, в октябре Национальный банк модернизировал правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации регулятора.
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