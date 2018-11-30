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НБУ продлил срок согласования докапитализации/реструктуризации баланса банков по итогам стресс-тестирования до 31 декабря
13:02 30.11.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) продлил на месяц - до 31 декабря 2018 года, срок согласования программы докапитализации или плана реструктуризации баланса банкам, которые обязаны предоставить соответствующие документы по итогам стресс-тестирования.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления центробанка №133 от 29 ноября 2018 года. Документ вступает в силу с 30 ноября.
Как сообщалось, НБУ в начале октября обнародовал итоги качества активов и стресс-тестирования 24 банков, согласно которым восемь кредитных учреждений потребовали докапитализацию на общую сумму 6,1 млрд грн.
В середине ноября центробанк продлил на три месяца - до 31 марта 2019 года, срок докапитализации банков.
В рамках стресс-теста по неблагоприятному сценарию, докапитализацию, к указанным восьми, требуют еще пять банков. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42,1 млрд грн.
Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить к концу 2019 года план реструктуризации. В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов (в том числе в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации"), усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и прочие меры.
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