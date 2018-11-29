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НБУ отменил особый режим банковской системы в условиях введенного военного положения
16:16 29.11.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) нормативно закрепил обычный режим работы банковской системы на время военного положения.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях особого периода" №132 от 28 ноября 2018 года. Постановление вступает в силу 29 ноября 2018 года.
В документе указано, что необходимость, порядок, объем, и срок действия мер, предусмотренных нормативно-правовыми актами НБУ о функционировании банковской системы в особый период, будет определяться отдельными решениями центробанка.
Как сообщалось, президент Украины Петро Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" №393/2018, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.
Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
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