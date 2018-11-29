НБУ отменил особый режим банковской системы в условиях введенного военного положения

Национальный банк Украины (НБУ) нормативно закрепил обычный режим работы банковской системы на время военного положения.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях особого периода" №132 от 28 ноября 2018 года. Постановление вступает в силу 29 ноября 2018 года.

В документе указано, что необходимость, порядок, объем, и срок действия мер, предусмотренных нормативно-правовыми актами НБУ о функционировании банковской системы в особый период, будет определяться отдельными решениями центробанка.

Как сообщалось, президент Украины Петро Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" №393/2018, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.