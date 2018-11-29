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НБУ отозвал у банка «Финансовая инициатива» лицензию на валютные операции
14:51 29.11.2018 |
Национальный банк отозвал у банка "Финансовая инициатива" генеральную лицензию на валютные операции.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Решение принято с учетом фактов нарушения банком "Финансовая инициатива" валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
Так, банк «Финансовая инициатива", который был отнесен 23.06.2015 к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
Кроме того, в течение 2017-2018 банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Национального банка к проведению выездной проверки.
Согласно валютному законодательству банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов.
За невыполнение банком функции агента валютного контроля Национальный банк применяет меры воздействия в соответствии с действующим законодательством, а также имеет право отозвать у банка генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
Как сообщали Українські Новини, в средине ноября Национальный банк отозвал генеральную лицензию на валютные операции у ООО "Финансово-депозитарная компания".
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