Финансовые новости
- |
- 29.11.18
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В октябре прибыль банков составила 3,9 млрд гривен
09:42 29.11.2018 |
В октябре текущего года прибыль коммерческих банков составила 3,890 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
Доходы банков на конец октября составили 163,240 млрд гривен, а расходы - 148,412 млрд гривен.
Таким образом, в январе-октябре банки заработали 14,827 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.
Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 ноября:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|ДОХОДЫ
|163 240
|100,0
|1.1
|Процентные доходы
|113 213
|69,4
|1.2
|Комиссионные доходы
|42 601
|26,1
|1.3
|Результат от переоценки и от операций купли-продажи
|-1 549
|-0,9
|1.4
|Другие операционные доходы
|6 804
|4,2
|1.5
|Прочие доходы
|1 687
|1,0
|1.6
|Возврат списанных активов
|483
|0,3
|2
|РАСХОДЫ
|148 412
|100,0
|2.1
|Процентные расходы
|56 526
|38,1
|2.2
|Комиссионные расходы
|10 669
|7,2
|2.3
|Другие операционные расходы
|11 087
|7,5
|2.4
|Общие административные расходы
|42 821
|28,9
|2.5
|Прочие расходы
|1 748
|1,2
|2.6
|Отчисления в резервы
|21 415
|14,4
|2.7
|Налог на прибыль
|4 147
|2,8
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|14 827
|х
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 21% до 1,1 млрд гривен за 10 месяцев
|Курсы валют по карточным операциям на 29.11.18
|НБУ увеличил прогноз репатриации дивидендов с $3 млрд до $3,5 млрд в 2018
|НБУ продал 28 ноября банкам депозитные сертификаты на 2 639 млн гривен
|28 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 3 401 млн гривен
|27 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $171,6 млн до $379 млн
Это интересно
|«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги
|Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты