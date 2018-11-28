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НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать порядок утверждения связанных лиц
14:37 28.11.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил коммерческим банкам возможность самостоятельно устанавливать порядок утверждения перечня связанных с банком лиц.
Соответствующая инициатива утверждена постановлением правления НБУ "О внесении изменений в положение об определении связанных с банком лиц" №125 от 26 ноября 2018 года. Документ вступает в силу с 28 ноября 2018 года.
Дополнительно документом уточнен срок, в течение которого банк обязуется определить в статистической отчетности лицо, как связанное с банком, а также порядок определения лица не связанным вследствие истечения срока действия признаков связанности.
Нацбанк ожидает, что это поспособствует повышению эффективности процесса управления операциями со связанными с банками лицами.
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