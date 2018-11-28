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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ признал ВТБ Банк неплатежеспособным

 

Национальный банк Украины (НБУ) отнес АО "ВТБ Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №796-рш/БТ от 27 ноября 2018 года.

"В связи со снижением объема ликвидности АО "ВТБ Банк" и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца НБУ 13 ноября 2018 года отнес АО "ВТБ Банк" к категории проблемных. Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев ВТБ Банка для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных", - указано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 942,7 млн грн, при том, что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма средства клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц - 1,55 млрд грн и текущие счета физлиц - 0,42 млрд грн.

По данным НБУ, отнесение ВТБ Банка к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Ранее банк сообщал, что вынужден был с 5 ноября ввести комиссии и лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности после решения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов, которое лишило банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

Нацбанк Украины 5 ноября заявил, что продолжает осуществлять усиленный мониторинг ситуации в ВТБ Банке, и при необходимости готов принять меры в пределах располагаемых полномочий.

В то же время руководитель финансового департамента, старший вице-президент российского ВТБ Дмитрий Пьянов 8 ноября сказал журналистам, что материнский банк не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка при сохранении существующих ограничений по судебному решению.

Речь идет о решении Апелляционного суда Киева от 5 сентября наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ Банку, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Указанное выше разбирательство в Гааге было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL).

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

Между тем, группа ВТБ 27 ноября заявила, что оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку у него украинского банка в 2006 году.

ВТБ считает принятые судебной системой Украины решения выходящими "за рамки цивилизованного правового поля". По мнению банка, они ставят под угрозу текущую деятельность украинского дочернего банка. Решение Апелляционного суда Киева фактически парализовало работу ВТБ Банка (Украина), отмечено в заявлении российского банка.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.
По материалам: Интерфакс-Украина

creditup.com.ua
 

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