Россия не хочет выплачивать $1,3 млрд по иску Ощадбанка

Россия не признает вердикт Международного арбитражного суда при Международной торговой палате в Париже о взыскании с РФ 1,3 млрд долларов (1,1 млрд евро) в пользу украинского "Ощадбанка" по иску в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщили в Минюсте РФ. Представителей министерства цитирует в понедельник, 26 ноября, агентство РБК.

По версии сотрудников ведомства, у арбитража не было юрисдикции для рассмотрения подобных исков. Собеседники агентства пообещали, что будут приняты "все необходимые меры", чтобы защитить интересы России.

Потеря бизнеса из-за аннексии Крыма

Государственный "Ощадбанк" заявил о подаче иска в Международный арбитраж против России в связи с утратой активов в Крыму в августе 2016 года. Сумма требований включала в себя стоимость потери активов, потери бизнеса, а также проценты, которые будут начислены с момента вынесения решения до фактической выплаты компенсации.

26 ноября 2018 года пресс-служба банка сообщила, что Международный арбитраж принял решение в его пользу. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до фактической выплаты компенсации. Решение является окончательным и обязательным, подчеркивается в сообщении.

Международный арбитраж занимается разрешением международных коммерческих споров. В состав суда входят более 100 членов из около 90 стран.