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Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма
16:51 26.11.2018 |
Государственный Ощадный банк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации 1,3 млрд долларов компенсации убытков из-за аннексии Крыма.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года.
Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон.
Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления.
Решение арбитража в пользу Ощадбанка стало результатом более чем четырехлетних усилий команды банка и его юридических советников - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.
После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации.
Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире.
Как сообщали Українськi Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
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