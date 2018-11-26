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НБУ срочно собирает глав крупнейших банков ввиду возможного введения военного положения
11:51 26.11.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) собирает в понедельник на 12:00 кв глав правления крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники предстоящей встречи.
Пресс-служба центробанка подтвердила агентству "Интерфакс-Украина" планируемую встречу.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране в связи с нападением российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.
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