В октябре поступления в ликвидируемые банки составили 357,2 млн гривен, - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в октябре сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 357,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

Из них наибольшая сумма - 263,6 млн гривен - получена от продажи активов банков.

Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

В целом с начала года общая сумма поступлений составила 7 558,8 млн гривен.

Из них 5 760,7 млн гривен поступило от продажи активов банков, 1 245,5 млн гривен - от погашения кредитов, 464,5 млн гривен - от погашения ценных бумаг, 88,1 млн гривен - от аренды.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.

Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.