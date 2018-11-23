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В октябре поступления в ликвидируемые банки составили 357,2 млн гривен, - ФГВФЛ
11:50 23.11.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в октябре сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 357,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 263,6 млн гривен - получена от продажи активов банков.
Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
В целом с начала года общая сумма поступлений составила 7 558,8 млн гривен.
Из них 5 760,7 млн гривен поступило от продажи активов банков, 1 245,5 млн гривен - от погашения кредитов, 464,5 млн гривен - от погашения ценных бумаг, 88,1 млн гривен - от аренды.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.
Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.
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creditup.com.ua
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