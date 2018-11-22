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Американцы повторно попытаются продать активы НБУ
13:16 22.11.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Нацбанком проводит повторный аукцион по продаже пула активов, которые находятся в залоге регулятора с привлечением международного советника по продаже активов First Financial Network.
Об этом сообщил директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Тарас Елейко в Facebook.
«Аукцион будет проходить на тех же условиях, как и в последний раз, когда из-за технического сбоя результаты аукциона были отменены», - написал он.
По его словам, аукцион состоится 12 декабря.
8 ноября должна была состояться продажа пула активов через площадку ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» - дочерняя компания First Financial Network (FFN).
В пул вошли активы трех банков - Дельта Банка, Еврогазбанка, Актив-Банка - на сумму более 5,8 млрд грн. Стартовая цена должна была составить 235 млн грн, и могла упасть до 47 млн грн.
"Аукцион предусматривал голландскую модель. Со своей стороны Фонд гарантирования провел все необходимые подготовительные работы. Но по техническим причинам торги не состоялись", - заявили в ФГВФЛ.
Технический сбой произошел на торговой площадке. Расследование должно выявить его причину.
Американская площадка First Financial Network в сентябре сообщила о продаже пула из 39 кредитов трех неплатежеспособных банков.
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