Американцы повторно попытаются продать активы НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Нацбанком проводит повторный аукцион по продаже пула активов, которые находятся в залоге регулятора с привлечением международного советника по продаже активов First Financial Network.

Об этом сообщил директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Тарас Елейко в Facebook.

«Аукцион будет проходить на тех же условиях, как и в последний раз, когда из-за технического сбоя результаты аукциона были отменены», - написал он.

По его словам, аукцион состоится 12 декабря.

8 ноября должна была состояться продажа пула активов через площадку ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» - дочерняя компания First Financial Network (FFN).

В пул вошли активы трех банков - Дельта Банка, Еврогазбанка, Актив-Банка - на сумму более 5,8 млрд грн. Стартовая цена должна была составить 235 млн грн, и могла упасть до 47 млн грн.

"Аукцион предусматривал голландскую модель. Со своей стороны Фонд гарантирования провел все необходимые подготовительные работы. Но по техническим причинам торги не состоялись", - заявили в ФГВФЛ.

Технический сбой произошел на торговой площадке. Расследование должно выявить его причину.

Американская площадка First Financial Network в сентябре сообщила о продаже пула из 39 кредитов трех неплатежеспособных банков.