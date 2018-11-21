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За 9 месяцев доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 5 п.п. до 44,3%
17:18 21.11.2018 |
В январе-сентябре текущего года доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5 п.п. до 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (39,3%).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Общее количество операций с использованием платежных карт за 9 месяцев составило 2,8 млрд штук, а их объем - более 2 трлн гривен.
Эти показатели выросли на 27,2% и 38,5% соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд штук, из которых 1,1 млрд операций, или 51,7%, приходится на расчеты в торговых сетях.
Объем таких операций составил 902,7 млрд гривен и разделился следующим образом: 312 млрд гривен приходится на операции в сети Интернет (34,6% от общего количества операций); 300,7 млрд гривен - на операции по переводу средств с карты на карту (33,3%); 267,8 млрд гривен - расчеты в торговых сетях (29,7%); 22,2 млрд гривен - в устройствах самообслуживания (банкоматы, платежные терминалы, 2,5%).
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне текущего года доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5,8 п.п. до 44,1%.
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