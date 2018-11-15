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Ощадбанку нужно пересмотреть бизнес-модель, - Рожкова
17:35 15.11.2018 |
Государственный Ощадбанк должен пересмотреть бизнес-модель, поскольку банк остается операционно убыточным, а его cash flow (соотношение платежей и поступлений) - отрицательным, рассказала на Fitch Rating Annual Conference первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.
"Банки которые финансируют инвестиции в корпоративный сегмент за счет розницы, как правило, становятся наиболее убыточными, - сказала Рожкова. - Внутренняя реформа и модернизация - это хорошо, но мы понимаем, что с такой большой сетью отделений трудно достичь видимого эффекта без ощутимого увеличения затрат".
НБУ надеется, что ситуация в банке изменится с созданием независимого наблюдательного совета, добавила замглавы НБУ.
"Набсовет и собственник должны пересмотреть цели, к которым будет стремиться Ощад. - отметила Рожкова, - Но переориентировать бизнес-модель будет трудно, учитывая объем NPL банка, для этого нужны очень большие инвестиции".
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