Ощадбанку нужно пересмотреть бизнес-модель, - Рожкова

Государственный Ощадбанк должен пересмотреть бизнес-модель, поскольку банк остается операционно убыточным, а его cash flow (соотношение платежей и поступлений) - отрицательным, рассказала на Fitch Rating Annual Conference первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

"Банки которые финансируют инвестиции в корпоративный сегмент за счет розницы, как правило, становятся наиболее убыточными, - сказала Рожкова. - Внутренняя реформа и модернизация - это хорошо, но мы понимаем, что с такой большой сетью отделений трудно достичь видимого эффекта без ощутимого увеличения затрат".

НБУ надеется, что ситуация в банке изменится с созданием независимого наблюдательного совета, добавила замглавы НБУ.

"Набсовет и собственник должны пересмотреть цели, к которым будет стремиться Ощад. - отметила Рожкова, - Но переориентировать бизнес-модель будет трудно, учитывая объем NPL банка, для этого нужны очень большие инвестиции".