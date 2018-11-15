Швейцария расследует отказ банков использовать системы Apple Pay и Samsung Pay

Комиссия по конкуренции (КОМКО) Федерального департамента по экономике Швейцарии начала расследование в отношении отказов ряда банков, в частности, Credit Suisse и UBS, использовать платежные системы Apple Pay и Samsung Pay, говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте правительства.

Речь идет о подозрении в отказе ряда швейцарских банков использовать международные мобильные платежные системы и предоставлять людям возможность оплачивать покупки при помощи телефона. КОМКО предполагает, что банки намеренно вошли в сговор, чтобы не использовать свои карточки с системами Apple Pay и Samsung Pay в угоду швейцарской Twint, которая предоставляет аналогичную услугу оплаты покупок при помощи телефона.

Как отмечается, расследование начато 13 ноября в отношении банков Credit Suisse, UBS, PostFinance, а также Aduno Holding AG и Swisscard AECS GmbH. В компаниях были проведены обыски.