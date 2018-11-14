Вернум Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица

Вернум Банк (Киев) решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

В связи с согласованием Национальным банком плана прекращения банковской деятельности ПАО "Вернум Банк" без прекращения юридического лица, банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение депозитов и закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка.

Возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов), срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года.

Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.

"Обращаем внимание, что в случае отсутствия вкладчика и другого кредитора на месте исполнения обязательства или уклонения его от принятия исполнения обязательства, Вернум Банк в срок до 30 календарных дней со дня уведомления вкладчика или другого кредитора перечислит сумму вклада и начисленные на нее проценты, другие денежные средства, принадлежащие вкладчику или другому кредитору, на депозит нотариуса Киевского городского нотариального округа", - говорится в сообщении.

По всем вопросам, связанными с прекращением банковской деятельности, клиентам следует обращаться в головной офис.

Как сообщали Українські Новини, Вернум Банк контролируется Натальей Игнатченко.

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