Финансовые новости
- |
- 14.11.18
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Вернум Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица
09:16 14.11.2018 |
Вернум Банк (Киев) решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
В связи с согласованием Национальным банком плана прекращения банковской деятельности ПАО "Вернум Банк" без прекращения юридического лица, банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение депозитов и закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка.
Возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов), срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года.
Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.
"Обращаем внимание, что в случае отсутствия вкладчика и другого кредитора на месте исполнения обязательства или уклонения его от принятия исполнения обязательства, Вернум Банк в срок до 30 календарных дней со дня уведомления вкладчика или другого кредитора перечислит сумму вклада и начисленные на нее проценты, другие денежные средства, принадлежащие вкладчику или другому кредитору, на депозит нотариуса Киевского городского нотариального округа", - говорится в сообщении.
По всем вопросам, связанными с прекращением банковской деятельности, клиентам следует обращаться в головной офис.
Как сообщали Українські Новини, Вернум Банк контролируется Натальей Игнатченко.
Статьи по теме:
31.01.18 Генпрокурор Украины: задержана глава набсовета Вернум банка Игнатченко и гражданин Фролов
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Наталии Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича.
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове
|Надежды и чаянья валютных спекулянтов 13 ноября пали крахом
|Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро к доллару стабилен 14 ноября, фунт дорожает на сигналах прорыва в переговорах о Brexit
|Вернум Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 469,5 млн гривен и валютные - на $20,8 млн
|Исследования МВФ могут быть использованы для регулирования рынка криптовалют
|ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса
|Биржи АТР в основном снижаются 14 ноября на фоне падения нефтяных цен
Это интересно
|«Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение
|Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
|Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
|На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One