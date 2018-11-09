Коммунисты внедряют в китайские банки спецагентов

Коммунистическая партия Китая (КПК) намерена внедрить "антикоррупционные команды" в государственные банки и страховые компании страны, сообщает South China Morning Post.

Представители партии будут контролировать деятельность финансовых учреждений для предотвращения фактов коррупции и выполнения нормативных требований. В частности, под контроль попадут четыре крупнейших банка КНР и страховые компании People's Insurance Group и China Life Insurance.

Как заявил руководитель Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI) Чжао Леджи, размещение в финансовом секторе "антикоррупционных команд" является частью государственных мер по укреплению дисциплины, снижению уровня служебной халатности и коррупции.

Ранее представители CCDI проводили периодические инспекционные проверки в компаниях финансового сектора. После ряда крупных коррупционных инцидентов, в которых были замешаны экс-глава Комиссии по регулированию страхования и глава PICC, стала очевидной необходимость усиления борьбы с коррупцией в финансовом секторе.

В последние годы инспекционные группы задержали несколько крупных финансовых чиновников среди которых - бывший председатель Комиссии по регулированию страхования в Китае Сян Цзюньбо, который в прошлом году признал себя виновным в получении 19,4 млн юаней ($3 млн) взятки.

В июне 2016 года Яо Чжунмин, ранее возглавлявший наблюдательный совет Китайского банка развития, был задержан, а позднее был признан виновным в получении взятки на общую сумму 36 млн юаней ($5,3 млн).

Президента страховой компании People's Insurance Co (Group) Ван Инчэна задержали в феврале 2017 года.