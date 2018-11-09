Финансовые новости
- |
- 09.11.18
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Торги залогами НБУ на американской площадке FFN не состоялись
09:06 09.11.2018 |
Аукцион по продаже залогового имущества Нацбанка, организованный американской площадкой First Financial Network не состоялся из-за технического сбоя, сообщил LIGA.net собеседник в Фонде гарантирования вкладов физлиц.
По его словам, торги будут аннулированы, в Фонде ждут объяснений от площадке по поводу произошедшего. К участию в аукционе зарегистрировалось 6 участников. Организатор повторит торги через 14 дней.
Через FFN на продажу был выставлен пул из 35 NPL-кредитов банков-банкротов, которые находятся в залоге Нацбанка по кредитам рефинансирования. Номинальная стоимость пакета - 5,8 млрд грн или $210 млн. Формат аукциона предполагал голландскую модель со снижением цены.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк
|Спрос нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, позволил курсу доллара незначительно подрасти на межбанке
|Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торги залогами НБУ на американской площадке FFN не состоялись
|Золото снижается в цене 9 ноября на итогах заседания ФРС США
|В октябре население продало валюты на $142 млн больше, чем купило
|SWIFT опровергла слухи о сотрудничестве с RippleNet
|Доллар незначительно дорожает к мировым валютам 9 ноября после заседания ФРС США
|Биржи АТР снижаются 9 ноября на итогах заседания ФРС США
Это интересно
|Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году
|«Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников
|Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией