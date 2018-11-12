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За 9 месяцев Universal Bank сократил прибыль в 3,2 раза до 34,8 млн гривен
07:47 12.11.2018 |
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Universal Bank закончил с прибылью 23,859 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 23,085 млн гривен, 3-й - с убытком 12,1 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, владельцем Universal Bank является Сергей Тигипко.
Планируется, что будет объединение Universal Bank с ТАСкомбанком.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|6 097,4
|6 910,7
|13,3
|Кредиты клиентам
|3 728,3
|4 236,3
|13,6
|Средства клиентов
|5 171,4
|5 630,4
|8,9
|Всего капитала
|789,8
|822,3
|4,1
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