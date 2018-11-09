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НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков
08:28 07.11.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) 6 ноября отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка и исключил этот банк из Государственного реестра банков, сообщается на сайте НБУ.
БМ Банк стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной после принятия в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с НБУ плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.
Как сообщалось, единственный акционер БМ Банка - Банк ВТБ (РФ) 19 марта 2018 года одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица. В марте-2018 НБУ получил от БМ Банка ходатайство о согласовании плана прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
БМ Банк основан в 2005 году. Банк ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов БМ Банк занимал 65-е место (710,874 млн грн) среди 83 действовавших в стране банков.
НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка (все - Киев).
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №24 от 15 марта 2018 года "О внесении изменений в постановление правления НБУ №654 от 1 октября 2015 года", которое вступило в силу с 16 марта 2018 года.
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